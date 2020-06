Una mujer trata de robarle el reloj a Álvarez del Manzano, exalcalde de Madrid, y este termina quitándole la riñonera

A primera hora de la tarde saltaba la noticia: el excalde de Madrid José María Álvarez del Manzano ha resultado herido leve en una mano al ser atracado en una calle de la capital. Era, según las primeras informaciones, una herida leve en una de las manos del exregidor madrileño, de 82 años, producida durante un forcejeo.

Sin embargo, contactado por Telemadrid, el propio Álvarez del Manzano se ha encargado de explicar lo sucedido y ha dejado sorprendido al periodista Miguel Ondarreta, presentador del programa 120 Minutos.

“Si es que no ha pasado absolutamente nada”, ha dicho el exalcalde, que ha contado lo sucedido:

“Yo doy unas vueltas alrededor de mi casa de vez en cuando. En una calle a cien metros de mi casa se ha acercado una señorita y me ha preguntado si había una parroquia donde la pudieran atender. Le he facilitado la información y me lo ha agradecido cogiéndome de las dos manos. Entonces me he dado cuenta de que era un poco raro y tiraba de mi reloj. Ha salido corriendo y yo rápidamente he reaccionado, me he tirado encima de ella y le he arrancado la riñonera y me he quedado con mi reloj y con la riñonera. O sea, que le he robado yo a ella en vez de ella a mí”.