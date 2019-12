El desnudo integral de una ganadora de 'GH VIP' que ha conseguido evitar la censura de Instagram

La publicación va acompañada de la siguiente reflexión sobre cómo nos vemos y lo críticos que somos con nuestro aspecto físico:

“Instagram vs La Vida Real (también cuando miras fotos de hace meses y te das cuenta de que realmente te veías genial, así que tal vez ahora que eres tan duro contigo mismo porque pesas un poco más, ¿probablemente también te ves genial?) Somos MUY duros con nosotros mismos y necesitamos relajarnos. Si eres feliz y saludable y tienes energía, ¿por qué el estrés? ¿He tenido que comprar casi toda la ropa nueva en los últimos dos años porque he subido algunas tallas pero nunca me he sentido mejor conmigo misma? Así que ve a pescar”.