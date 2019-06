Amador Mohedano, sobre la noticia del cáncer: "Me he sentido muy traicionado"

⚠️ ATENCIÓN: Amador aclara su situación médica: no tiene cáncer, tiene una manchita que preocupa a la doctora y que tienen que vigilarla para que no vaya a más #ánimoamador

“A mí no se me ha dicho ni se me ha dado una referencia de que yo tengo una enfermedad en la nariz como para que se diga que Amador Mohedano tiene cáncer”, ha insistido el hermano de la artista, que ha insistido en que no sabe quién podría haberle dado la información a la revista y se ha mostrado dispuesto a demandarla.

En su intervención también quiso aclarar que si tuviese la enfermedad de ese tipo no tendría “problema en dar un comunicado”.