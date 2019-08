Amaia cuela un número de teléfono en su último vídeo y los fans enloquecen con lo que pasa al llamar

Amaia ha vuelto a hacerlo. La ganadora de OT 17 ha vuelto a volver locos a sus fans con su último videoclip. La navarra ha estrenado este viernes Quedará en nuestra mente , el tercer single del que será su primer disco, Pero no pasa nada.

Y claro, después de decirle Broncano en La Resistencia que sus fans “están muy locos”, tenía que comprobar cuánto y los seguidores no han dudado en llamar para ver si por casualidad les cogía el teléfono Amaia de España.

Para su sorpresa, al llamar al 637716629, no les coge Amaia, pero sí que les canta la canción en acústico. Al llamar al contacto suena en un contestador automático una versión de Quedará en nuestra mente en acústico. Este gesto ya lo hicieron anteriormente artistas como Miley Cyrus en She is coming e incluso la propia Rosalía, que lo hizo en su último single Milionària.

Los seguidores de la navarra han alucinado con este guiño interactivo y lo han plasmado en Twitter, algunos de ellos han apuntado a que es un número de móvil normal y que el precio de la llamada no es, para nada, gratuito.