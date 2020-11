Amaia da positivo en coronavirus: "Ha sido inesperado"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Amaia Romero en la alfombra roja de los Goya 2020.

Amaia Romero ha comunicado este miércoles que ha dado positivo por coronavirus. La que fuera ganadora deOT 2017 ha recalcado que se encuentra bien, pero que se verá obligada a hacer varias cancelaciones de su gira.

“Hola. He dado positivo en covid, ha sido inesperado y tendré que pasar los próximos días en casa. Estoy bien pero me da mucha pena porque no podré hacer los conciertos de Donosti, que ya se habían aplazado por otro positivo... lo siento mucho y espero veros muy pronto”, ha escrito en su mensaje.