Amaia Montero borra su cuenta de Twitter tras cargar contra La Oreja de Van Gogh

Han pasado 13 años desde que Amaia Montero abandonó La Oreja de Van Gogh rodeada de polémica. Desde entonces, casi todo ha sido silencio de la guipuzcoana con respecto al grupo y viceversa. Sin embargo, en los últimos meses había ciertos mensajes amistosos entre la cantante y el conjunto, con Leire Martínez como vocalista desde entonces, que daban cierta esperanza a los más nostálgicos.

Este fin de semana, Montero rompió su silencio y se lanzó a hablar de su salida del grupo en Twitter después de todo este tiempo. Aunque al final se vio obligada a cerrar su perfil en la red social.

“Quiero pensar que la vida es justa que el tiempo pone a cada uno en su lugar que las caretas tarde o temprano se pudren y se caen y entonces es cuando se ve la verdadera cara y aunque ya vamos tarde no pierdo la esperanza de que ocurra, ese día descansaré y se hará justicia”, empezó diciendo en su primer tuit.

Hasta entonces, parecía uno de sus mensajes enigmáticos en la red social, pero entonces empezó a dejar claro que el asunto era su salida del grupo en 2007. “Yo pertenezco a un tipo de personas radicalmente contrarias, con mis equivocaciones, mis aciertos, pero con las cosas claras. Y eso es difícil de aceptar para ciertas personas. Eso desgasta, desgasta mucho. No es tan fácil como ’Amaia se fue”, escribió en su mensaje que acabó en “prefiero morir de pie que vivir de rodillas”.

Sus seguidores se apresuraron a preguntarle si se trataba de una trifulca del pasado o si era algún problema actual. “Quiero pensar que están pasando más cosas con La Oreja de Van Gogh que no son públicas para que tenga esta actitud últimamente”, señalaba un fan a lo que ella respondía contundente: “Bingo”.

“Tras 13 años esquivando la pregunta de millón que todo el mundo me hace, y cuando cuento lo que ni siquiera podría ser el prólogo, me disparan a matar. No llevo el chaleco antibalas puesto, así que adelante. ¡Y no os dejéis nada, por favor!”, añadió en otro mensaje dispuesta a que sus fans le preguntaran sin tapujos sobre el tema.

Entre los mensajes, hubo uno que los propios fans de Montero vieron como una pulla a Leire Martínez, la actual vocalista del conjunto donostiarra. “Las hay absolutamente carentes de personalidad, sumisas que se dedican a cumplir órdenes bajo el lema del easy life que para mí eso no es vivir, es respirar, y qué horror vivir sin poder ser uno mismo teledirigido y encima ir de todo lo contrario”, escribió.

Tras numerosas críticas y algunos halagos por parte de sus seguidores, Montero decidió salir de Twitter y limitar su presencia en redes sociales a Instagram.

“Estar bien significa entre otras muchas cosas: no permitir que te insulten te vejen te hagan bullying etc como vengo demostrando últimamente... estoy en paz una paz que he encontrado después de atravesar un desierto que se me hacia infinito y en el que no vislumbraba ninguna salida”, escribió.

“Me marcho y me despido del pajarito azul... si a alguien le interesa algo sobre mí estaré en Instagram (@amaiamonterooficial) los que me queréis sabéis que cualquier persona con sentido común haría lo mismo... Así que estoy segura de que me entendéis! Simplemente”, añadió en su último mensaje.