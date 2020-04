Amaia Montero intriga con un "hasta pronto" en redes sociales tras afirmar: "Ahora solo necesito curarme"

“Esta foto es inédita y significa mucho para mí... me como a besos y abrazo a mi amor Pop que murió el agosto pasado. Me gustaría tener la libertad de colgar las fotos que me dé la gana sean antiguas o actuales y si no te gustan... ya sabes... y esto va también para algunas personas que dicen cosas parecidas. Os aseguro que todo tiene un porqué”, respondió la artista donostiarra.

La seguidora se disculpó y aclaró que su comentario no tenía mala intención. Otro fan se metió en la conversación y reprendió a Montero por su contestación: “Me sentí medio incómodo con tu respuesta. Entiendo cómo te sientes, lo que pasaste y estás pasando, sé que debe ser todo muy pesado y gris, pero aquí estamos los tuyos, te queremos y estamos pendientes de ti. La chica no lo hizo con mala intención y pagó los platos rotos. Yo como tu fan me sentí incómodo, pues si esa respuesta fuese para mí me partiría el alma, te lo juro. Pero reitero, te entiendo también a ti. Me parece que es necesaria una disculpa”.

Amaia Montero le contestó: ”No, realmente no entiendes cómo me siento... no lo sabes... para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos... sé que no lo hizo con mala intención pero probablemente el comentario que ha puesto es el último que yo habría escrito... como he dicho, todo tiene un porqué”.

En otro comentario, la artista añadió: “Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer... lo último que necesito es más presión. Sé que me queréis y que levantáis siempre los brazos por mí, lo tengo clarísimo, al igual que yo por vosotros y espero que lo tengáis clarísimo. Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco”.

El cruce de comentarios desembocó en una iniciativa de su club de fans, que con el hashtag#enloszapatosdeamaia pidió tuits de ánimo para ella.