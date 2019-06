Amaia multiplica por 30 las reproducciones de este grupo tras mencionarlo en 'La Resistencia'

“No conocemos de nada a Amaia, pero es genial que nos dé a conocer así. Igual la llamamos para colaborar, si es tan fan nuestra...”, señala a El HuffPost David Merino, guitarrista del grupo, que confiesa que no ha seguido demasiado la trayectoria de la navarra. “Ninguno vemos OT, pero no porque no lo respetemos. A mí personalmente no me llama demasiado”, señala.

Este éxito inesperado lo vaticinó el jienense al escuchar al grupo: “Igual después de esto en vez de menos de 1.000 reproducciones llevan 1.005”. Pero su predicción se quedo corta. Su último single, Miedo y futuro, según cuenta el guitarra, ha pasado de menos de 900 a llevar cerca de 5.000 visitas en YouTube.

El tono de cachondeo de Broncano ha dado pie para que el grupo haga una petición clara a La Resistencia. “Si tanta gracia le hizo que no tuviésemos más de 1.000 reproducciones, le pido que nos invite al programa a recomendar a la gente otros grupos de mierda”, indica Merino.

El conjunto, que recibe su nombre por el título de una canción de los Pixies, tiene éxitos como Laponia o Pócima de Amor e incluso participaron en el concurso previo para ir a Eurovisión en 2009, aunque al final se acabó imponiendo Soraya Arnelas. “Todo nos lo tomamos como una anécdota. Lo de Eurovisión lo hicimos por probar”, señala el guitarrista.

Durante este programa, vivieron un pequeño rifirrafe con la extremeña, ya que en su actuación en la final una bailarina daba un tartazo a uno de los guitarristas dejando restos en el suelo que la propia Soraya tachó de “peligroso” y que la producción tardó 15 minutos en limpiar.