Amas las broncas de Noemí Galera en 'OT' porque no recuerdas a Nina

Si OT 2017 se convirtió en un símbolo de la diversidad, la nueva edición de Operación Triunfo ( TVE ) no está destacando precisamente por su buen ambiente, sino más bien por un cúmulo de malos comportamientos, faltas de educación y comentarios desafortunados por parte de varios de los concursantes (y el silencio cómplice del resto).

El programa no ha cumplido ni dos semanas de emisión y la directora de la Academia, Noemí Galera , ya ha tenido que reprender a los concursantes en varias ocasiones ante la avalancha de comentarios negativos en redes sociales sobre el bullying, el machismo y la homofobia que se notaba en ciertas actitudes. “Recapacitad y pensad cómo os habláis entre vosotros, cómo os cogéis las cosas. Las cosas se piden por favor y se dan las gracias”, señaló Galera este lunes tras el visionado conjunto de la primera gala.

No sirvió de nada el reproche colectivo porque los concursantes a los que se dirigía no se dieron por aludidos. Un día más tarde, Galera se reunía con Eli — una de las concursantes más polémicas — para pedirle un cambio de actitud en el programa ante las continuas faltas de respeto de la canaria, especialmente hacia Ariadna, concursante nominada esta semana.

“Una de las personas de las que hablaba cuando di la charla eras tú”, le confesó. “Tú tienes una rabia ahí dentro que no es normal. Ayer estabas como un toro cerril aquí”, afirmó la directora.

A pesar de la charla, Galera mantuvo una actitud conciliadora para intentar ayudar a Eli. “Estoy intentando ayudarte. Prefiero que me llames y que despotriques a que le hagas un feo a cualquier compañero”, señaló.

Eli no ha sido la única concursante reprendida en privado por la directora del programa. Galera se reunió este viernes con Jesús, tras el enfado de este porque Ariadna le había afeado unos comentarios homófobos que hizo cuando sus compañeros se disfrazaron de mujer y se maquillaron .

Después del altercado con Ariadna, el concursante estaba muy alterado. “Como se me cruce el cable, arde Troya”, le dijo Jesús a Rafa. Un comentario que Galera no pudo pasar por alto cuando se juntó con él. “Es una amenaza y yo ni la puedo ni la voy a permitir” , le reprochó.

Durante la charla con Galera, Jesús se empezó a dar cuenta de la imagen que estaba dando a los espectadores. “Me van a crucificar y yo no soy así, pero la primera impresión es la que cuenta”, señaló.

Las broncas de Nina eran mucho peores

Hace 18 años, durante la emisión de OT2, Vega le comentó a Nina —directora de la Academia entonces—, Noemí Galera y Manu Guix que no le gustaba el tema que le habían asignado esa semana. Le tocaba interpretar De Ley , canción de Rosario Flores, junto a Beth para la gala 9.

“El día que tengas tu propio proyecto, grabes tu disco, escogerás tus temas, tus músicos y tus vestidos. Pero ahora mismo estás empezando y has adquirido un compromiso con una empresa para concursar en un programa (...) y tienes que asumir unas responsabilidades”, le reprochó Nina a Vega, que no dejaba de llorar.

A diferencia de lo que ocurre actualmente con Galera, la que era entonces directora no tuvo ninguna consideración con la concursante. “Has adquirido un compromiso y te tienes que aguantar. Es una queja sobre algo que no te puedes quejar porque estás en un concurso y si no te gusta, te vas”, aseguró.