Qué consecuencias puede tener la sentencia a Amber Heard en las víctimas de violencia de género

Según estableció el jurado del tribunal de Fairfax (Virginia, EEUU), Heard tendrá que pagar 15 millones de dólares por insinuar en una columna en The Washington Post en 2018 que su entonces esposo le había golpeado. Sin embargo, el juzgado ha considerado que él también cometió ese delito contra ella, pero de menor gravedad, por lo que su indemnización a pagar será de 2 millones de dólares.

Las reacciones de los actores no se hicieron esperar:

Al otro lado, Heard como perdedora del juicio , quien se mostró “triste por haber perdido el caso” y declaró aún más por la libertad de expresión que creía tener. “Parece que he perdido un derecho que pensé que tenía como estadounidense de hablar libre y abiertamente”, añadió. Además declaró que la sentencia “hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”.

Precisamente ese punto ha sido cuestionado por numerosos expertos y ha generado agitación en redes sociales. Son muchos los que piensan que esto pueda coartar a las mujeres que viven situaciones de maltrato por sentir que no se las va a creer o que se van a ver envueltas en una denuncia por difamación o por dañar el derecho al honor.

Puede generar miedo en las mujeres y legitima a quienes niegan la violencia de género

Para Carmen Benito, presidenta de la Asociación Mujeres Unidas contra el Maltrato (MUM) , esto “no debería afectar en ningún sentido” a la situación que viven las mujeres maltratadas en España, pero no descarta que sí que alimente los discursos de quienes la niegan. “Habrá quien lo vaya a aprovechar, por supuesto, no tendría que ser así, pero siempre sucede”, explica.

“De estos casos se producirá de vez en cuando alguno, sobre todo, cuando se le da tanta repercusión mediática”, detalla. Lo mismo piensa Gregorio Gómez Mata, secretario de la Asociación ALMA contra la violencia de género , quien recalca que es una sentencia que no se comprende cuando anteriormente él había perdido el juicio por difamación contra The Sun en el que se demostró que Depp sí que había ejercido violencia machista hacia Heard .

“Les da esa veracidad a su discurso a quienes niegan la violencia de género. No hacen caso a los 40.000 mensajes contrarios que parece que no existen, la ultraderecha lo transforma y lo usa para su discurso y lo sigue haciendo por desgracia”, explica Gómez.

El secretario de ALMA espera que esto no siente un precedente y que se olvide poco a poco el caso. “Espero que, como las noticias de hoy en día, duren dos días o cinco minutos, pero por la mente de alguna de ellas por desgracia seguro que queda la idea de ’para qué voy a denunciarlo públicamente si luego mira lo que pasa que por decirlo”, señala.

¿La muerte del MeToo?

El movimiento #MeToo ha sido el otro gran damnificado del veredicto y son muchos los que se han cuestionado si podría hacer tambalear la iniciativa iniciada en Hollywood en 2017. De hecho, medios como Rolling Stone o The New York Times hablaban de que el “Me too está muerto”.