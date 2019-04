Kim Jong- un acusa a EEUU de haber actuado con "mala fe" en la cumbre de Hanoi

La agencia de noticias norcoreana sostiene que Kim también aseguró que “la paz y la seguridad en la península coreana dependerán totalmente de la actitud futura de EEUU”. Corea del Norte, agrega, “se prepara para cualquier situación posible”.

¿Apoya o no las armas de destrucción masiva?

Al final de la reunión de Vladivostok, Putin, el único que compareció ante los periodistas, dijo que se quedó con la “impresión” de que Kim apoya la no proliferación de armas de destrucción masiva. Pero Pionyang también quiere “garantías de seguridad y de defensa de su soberanía”, y Putin cree que esas garantías deben ser “jurídicas”.



“Lo más importante es restablecer el imperio del derecho internacional, y regresar a la situación cuando el derecho internacional, y no lo ley del más fuerte, definía la situación en el mundo”, agregó Putin.



Corea del Norte ha venido exigiendo que acaben “de forma íntegra” las sanciones que la ONU ha impuesto al régimen de Pyongyang por los ensayos nucleares y balísticos que desarrolló desde 2006 y hasta meses antes de que comenzaran los primeros acercamientos con Trump. La Casa Blanca, sin embargo, se mantiene en la posición de no ceder en esa presión mientras Pionyang no dé pasos concretos para desmantelar su arsenal nuclear.



En su reunión con Putin en Vladivostok, Kim, según KCNA, invitó a Putin a visitar Pionyang, y el presidente ruso prometió hacerlo cuando su agenda se lo permita.