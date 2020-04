Aplausos a las 8 y ‘puñaladas’ a las 9: qué nos lleva a convertirnos en justicieros de balcón

A eso hay que sumar el miedo, que reaviva un “instinto de supervivencia que nos hace tratar de evitar a toda costa el peligro desconocido”, añade el experto. Lo paradójico es que veamos ese peligro en los profesionales de la sanidad . “Ante un vecino que trabaja en los servicios médicos, la primera sensación que surge es de apoyo y la segunda puede que sea miedo y un deseo de salvarse”, argumenta. “Es ese ‘que a los míos no les pase nada’ por el que empezamos a considerar como enemigo a cualquiera que pueda causar peligro al núcleo familiar, la unidad mínima social ”, señala Renobell, que observa un peligro en el hecho de que la gente, en ese afán de protección “a los suyos”, no considere al resto de la sociedad como parte de ese núcleo.

Según Natàlia Cantó, doctora en Sociología y profesora de Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), estas actitudes se deben a “una combinación de miedo, pánico, sensación de riesgo y vulnerabilidad y, al mismo tiempo, al hecho de haber aprendido a protegernos con estrategias profundamente individualistas”. Según la socióloga, esta especie de rivalidad ‘individualista’ se produce entre partidos políticos, entre equipos de fútbol y hasta entre países, pero también puede ocurrir en el patio de vecinos. “Como el sanitario no es mi hijo, no lo quiero aquí. Si fuera mi hijo, otro gallo cantaría”, ilustra Cantó. Es la máxima que se resume como “o el otro es de los míos o que se vaya a la mierda”.

Enrique Anrubia, filósofo y profesor de Antropología de la Universidad CEU Cardenal Herrera, coincide en que el miedo —una emoción “anticipatoria” y “ficcionalizada”— está entre los principales motivos antropológicos de esta actitud, pero también la forma que tiene nuestra sociedad de entender el concepto de libertad.

“Siempre se ha dicho que la libertad de uno acaba donde empieza la del otro, y no siempre es así. Según esa afirmación, tú tienes una libertad y yo otra, y mi espacio no puede tocar el tuyo. Si has vivido con esa concepción, piensas que el enfermero del edificio no debería tocarte ni tocar nada tuyo”, explica. “La libertad es una cosa plural, no individual, pero si siempre nos han educado en que mi libertad no tiene nada que ver con la tuya, habrá gente que quiera expulsar al otro. Y ese es un problema de convivencia cívica”, apunta.

La solidaridad “de boquilla” o “de like”

Para Natàlia Cantó, no es que haya habido una primera fase solidaria y ahora una segunda hater, sino que las dos tendencias han convivido y siguen conviviendo hoy en día. Aunque también observa una especie de solidaridad “de boquilla” que “no soluciona nada”. “Cuando entiendes que los sanitarios lo están dando todo y no te sientes vulnerable y amenazado, es mucho más fácil animar con ese ‘todos a una’. Pero este tipo de solidaridad es similar al de darle un like en redes sociales a cualquier iniciativa solidaria que lucha contra una catástrofe a miles de kilómetros de tu casa”, explica. En cambio, “cuando tienes a esa gente al lado, ser solidario cuesta más porque requiere algo más que un like, y aquí de algún modo nos está pasando eso”.

“Cuanto más lejos lo ves [el problema], más fácil es ser solidario e imparcial, y menos requiere de tu ser. Pero si sabes que puedes estar afectado en primera persona, si estás encerrado en tu casa, pones las noticias y lo único que escuchas es eso, acabas un poco obsesionado y sale el carácter de cada persona”, ilustra la socióloga. “Hay gente que se emparanoia y dice: ‘Bueno, esto lo afrontamos juntos porque, si no, no salimos de esta’, y luego hay otro tipo de personas que piensan ‘primero los míos, y a los demás, que les den’”, añade.