'American way of voting'

Chris McGrath via Getty Images Seguidores de Donald Trump, en Pensilvania.

Lo del “American way of life” parecía que nos abría una puerta a la libertad. Ese “viste como quieras”, “bebe Coca-Cola”, “sé tu mismo”, “nos vemos en McDonalds”, “tú eres el King”, el “hombre hecho a sí mismo”… y todos los demás mensajes del “modo de vida americano” homogeneizaron ocio, costumbres y organización social en cualquier lugar del planeta bajo la apariencia de la libre elección, cuando en realidad era la imposición del mercado dominado por la economía estadounidense, y de un sueño americano del que aún no nos hemos despertado, aunque se haya transformado en una pesadilla.

Da igual el rincón del planeta donde estemos, siempre veremos alguna publicidad, un centro comercial o una cadena igual a la que te puedes encontrar en cualquier otro lugar, reproduciendo el original americano.

Todo puede parecer muy superficial, casi anecdótico, pero la mella que ha hecho ese “American way of life” ha llegado a lo más profundo de nuestras instituciones y organizaciones, también a la ciencia y a la medicina, no solo a las relaciones sociales. Y una de las principales consecuencias la ha tenido en la política y en la forma de organizar el trabajo de los medios de comunicación a la hora de desarrollar la información y el entretenimiento bajo el modelo de grandes plataformas.

Hoy se opera aquí como se hace en los quirófanos americanos, se investiga como en sus laboratorios, y se desarrollan estrategias de comunicación como se hace en Estados Unidos para presentar la realidad sobre la que la política tiene que actuar, y difundir la imagen diseñada de los políticos que han de desarrollarla.