De "hermanos" y abrazos al cisma en el PP: los altos y bajos de la amistad de Ayuso y Casado

“Yo conozco a Isabel hace ya casi 20 años. Conozco a su familia, conozco a su madre, conozco a su hermano, conozco a tus sobrinos. Conocí a su padre. Conozco hasta a tu tío Paco, de Sotillo de la Adrada. Tu madre no está aquí, porque no le gusta ir a las faenas cuando torea una gran diestra como Isabel, pero sé que nos está siguiendo por Facebook.

Y permíteme, aunque sé que te pongo en un aprieto, que diga que tu padre estaría tremendamente orgulloso de ver a lo que has llegado, una persona honesta como tu padre, una persona intachable, trabajadora, que se ha volcado por su familia. Una familia extraordinaria, y una hija y una hermana que merece la pena. Que por eso la quiere todo el mundo. Que la han atacado, que no han podido con ella y que no van a poder con ella, porque eres la mejor, Isabel”.

Acto de campaña en la Plaza de Felipe II (Madrid), abril de 2021.