Los entresijos de la amistad entre Omar Montes y Victoria Federica

Ella es la sobrina de Felipe VI y él un trapero de éxito que sigue viviendo en uno de los barrios más humildes de Madrid. Aparentemente Victoria Federica y Omar Montes no tienen nada en común más allá de los titulares que acaparan en los medios de comunicación, pero lo cierto es que les une una inesperada amistad.

El trapero también publicó una fotografía con Victoria Federica en sus redes sociales para inmortalizar el momento. “Los reales con los reales”, escribe el que fuera ganador de Supervivientes. No es la primera vez que la nieta del emérito y Montes comparten bailes.

A finales de julio, el cantante recibió la visita en el camerino después de su concierto en el Festival Starlite de Marbella de Victoria Federica y Bárcenas, que no dudaron en seguir los pasos que marcaba el trapero al ritmo de Diablita Rémix. El vídeo se popularizó al instante y la mayoría de los internautas no daban crédito a la relación entre ellos. “Esto no puede ser real” o “Vivimos en una simulación” fueron algunos de los comentarios.