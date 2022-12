'Amnistía de Navidad' en Alemania: más de 1.000 presos en libertad

El mayor número de presos autorizados a salir han sido los 291 reclusos en el estado occidental de Renania del Norte-Westfalia, que es también el más poblado del país. Como en años anteriores, Baviera es el único de los 16 estados alemanes que no participa en la llamada ‘Amnistía de Navidad’.

La mayoría de las veces, los presos son puestos en libertad días, no meses, antes. Sólo los presos que no han atraído una atención negativa en la cárcel y no han tenido que cumplir una larga condena pueden optar a la excarcelación.