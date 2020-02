Amnistía Internacional denuncia la 'connivencia' del Puerto de Bilbao y de las instituciones ante el atraco de un buque saudí sospechoso de transportar armas

Este domingo atracaba en el puerto bilbaíno el buque saudí “Bahri Yanbu”, señalado por la organización Amnistía Internacional (AI) por haber transportado armas para alimentar la guerra en Yemen.

Según figura en la página web, la previsión de salida del barco será este lunes: “El puerto vizcaíno ha registrado la entrada del buque en sus instalaciones, con previsión de salida para este lunes”.

Ante los hechos, AI ha denunciado en un comunicado: “A falta de confirmación acerca del motivo de su presencia, Amnistía Internacional pide en cualquier caso al Gobierno español que no autorice el envío de armas que puedan utilizarse en la guerra de Yemen”.

En protesta, tanto AI como otros colectivos como la organización ecologista Greenpeace, el grupo antimilitarista KEM-MOC, la oenegé OXFAM Intermón y la plataforma Ongi Etorri Errekuxiatuak (Bienvenidos refugiados) convocaron el domingo una concentración en Bilbao en la que participaron un centenar de personas en la Plaza del Teatro Arriaga, donde han subrayado que con la carga de estas armas se “viola los Derechos Humanos y se genera destrucción”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Alberto Estefanía, miembro de “La Guerra empieza aquí”, ha recordado de que hace dos años, y “gracias a la presión de diferentes colectivos’, ya se logró que el “Bahri Yambu” dejara de cargar armas en el Puerto de Bilbao.

Carga de armas

No obstante, según ha afirmado, el barco se encuentra en la entrada del Puerto de Bilbao y las armas que lleva varios años transportando han sido llevadas en anteriores ocasiones a Emiratos Árabes y Arabia Saudí, de tal forma que se han utilizado en “la guerra de Yemen donde más de 200.000 personas han fallecido”.

“Denunciamos la carga de armas que se va a producir en las próximas horas, así como al propio puerto y las instituciones que en connivencia con el barco están produciendo esta violación de Derechos Humanos”, ha expresado.

La industria de munición atribuye su crisis al embargo ‘de facto’ a Arabia Saudí

Según informa El País, la multinacional española de explosivos Maxam planteó la semana pasada un expediente de regulación de empleo (ERE), que podría incluir más de 100 despidos, para adaptarse a la menor actividad minera y la caída de pedidos de Defensa. A finales de enero, una de sus filiales sita en Oviedo cerraba la planta argumentando que era debido al “cambio de la política de exportación de material de defensa por parte del Gobierno”. Es decir, al embargo de facto en la venta de munición a Arabia Saudí.

Al contrario que Alemania, España no ha aprobado expresamente un embargo en la venta de armamento a Arabia Saudí. Sin embargo, desde noviembre de 2018 la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) no ha dado luz verde a ninguna nueva licencia de venta de munición, no son denegadas pero simplemente no se aprueban: no se quiere que puedan aparecer proyectiles españoles entre las ruinas causadas por los bombardeos de la coalición internacional que encabeza Riad (Arabia Saudí está implicada desde 2015 en la guerra de Yemen, que ha causado cientos de miles de muertos y millones de desplazados).