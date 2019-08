Amor ('GH 9') denuncia la situación de la sanidad pública canaria: "Tengo miedo de que se muera mi madre"

“La palabra ictus en Fuerteventura significa muerte”, empieza diciendo en la publicación, que acumula más de 11.000 me gusta. “Aquí no hay los métodos suficientes para controlar un ictus o mejorar o salvar a la persona de este accidente y tienen que ser evacuados en helicóptero”, añade, no sin apuntar a la falta de recursos de la sanidad pública en el archipiélago canario. “Son siete islas y solo disponen de dos helicópteros, por lo que a veces las personas fallecen por los tiempos de espera”, señala.

Antes de acabar su vídeo, Romeira carga contra los políticos de Canarias. “A todos los políticos que vienen a pedir el voto a tu puerta. ¿Dónde está tu voto ahora? ¿Dónde están los tratamientos oncológicos y cardiovasculares? ¿Dónde están los avances? Espero que mi madre no se vaya en la espera, porque si no vais a tener Amor Romeira para rato”, concluye.

La canaria recuerda que, de ese momento, han pasado siete meses y medio y el cardiólogo ha remitido los papeles con “la máxima urgencia” en dos ocasiones. “Mi madre me ha dicho que tiene miedo a morirse”, detalla Romeira, que no puede evitar romper a llorar en las imágenes. “No sabemos qué más hacer. Se te pasa de todo por la cabeza”, se queja.

Romeira detalla que su madre tuvo la suerte de que la evacuaron rápidamente en Gran Canaria, aunque todavía no se ha sometido a la operación, que era “urgente”. “Tengo que decir que mi madre no está bien, tiene miedo que le vuelva a pasar porque a ella cuando le dan el alta le dijeron que tenía gravedad muy seria y que tenía que ser operada del corazón, de la válvula mitral porque segrega un líquido que le provoca trombos”, añade.

“Cada vez que me llamas y me dices: ‘tengo miedo’ o ‘me están dando punzadas en la cabeza’ mi corazón se paraliza y temo que te vuelva a dar un ictus sabiendo lo que eso supone viviendo en Fuerteventura. Que no llegues a tiempo al hospital, que no haya helicóptero a tiempo para tu evacuación a la otra isla, que te mueras. Confío en que este movimiento sirva de algo madre @mensimedina y que tu caso se trate lo antes posible, porque así lo pone en tus papeles. Y también deseo que esto no le pase a nadie más en Fuerteventura, y que los servicios médicos sanitarios mejoren”, escribe.