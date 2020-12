Amor Romeira emociona a Paz Padilla con su mensaje tras la muerte de su madre

Una triste noticia en plenas fiestas navideñas para Amor Romeira. La exconcursante de GH 9 perdió este lunes a su madre, Mensi, a causa de un ictus.

Como colaboradora de Sálvame, Romeira quiso conectar con el programa para mandar un mensaje a todos aquellos que habían perdido a algún familiar este año. Pero sus palabras lograron emocionar también a Paz Padilla, quien ha perdido a su marido y a su madre en este 2020.

“Mi madre no solo me dio alas sino que me empujó al precipicio. Se ha ido con 56 añitos y estoy asimilándolo siendo fuerte y aprovechando lo que me queda de ella”, ha empezado diciendo.

“Se fue y le dije lo orgullosa que estoy de ella, que gracias por todo y por tanto. Mi hermana está peor que yo y le digo que piense en cómo nos quiere ver mamá. Se ha ido ella pero nos deja mucho amor”, ha explicado la canaria.

Ante sus duras palabras de despedida, Padilla quiso mandarle un mensaje de apoyo. “Ahora toca esta fase de tristeza, pero que nunca sea angustia. ¿Tú sabes el bien que estás haciendo, Amor? Te recomiendo que disfrutes de esto. Puede parecer que digo cosas raras, pero disfruta de esto, ella está contigo de otra forma. Esto forma parte de la vida”, ha señalado con los ojos vidriosos.

La gaditana, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas ante la emotiva despedida de Romeira. “Estoy feliz por la madre que tuve. Era mi madre, mi confidente, mis alas... Vive en mí, ella es eterna”, ha acabado diciendo.