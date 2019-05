Amor ('GH 9'), criticada por su traje de flamenca en la Feria de Sevilla

Llegó la Feria de Abril y, como cada año, Sevilla se llena de famosos que se acercan a conocer una de las fiestas más concurridas y típicas de la ciudad. Uno de los rostros conocidos que se ha trasladado allí para pasar unos días es la concursante de GH 9 (Telecinco) Amor Romeira , aunque cómo lo ha hecho no ha gustado a todos.

14.5k Likes, 726 Comments - Amor Romeira (@amorromeira) on Instagram: "La Reina del Real by @javiermojarro 💃🏽🔥❤ . . . . . . Flores y Pendientes:..."

“La Reina del Real by @javiermojarro 💃🏽🔥❤”, escribió junto a la instantánea, que acumula cerca de 14.600 me gusta en dos días. El diseño no ha gustado demasiado a sus seguidores y muchos de ellos la han criticado por “llamar la atención” e incluso lo han tachado de “ofensa” a los tradicionales trajes de flamenca.