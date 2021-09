Amy Schumer cuenta por qué le han tenido que extirpar el útero

Bobby Bank via Getty Images

Bobby Bank via Getty Images La actriz, Amy Schumer.

“A las mujeres se les hace sentir que se supone que deben ‘aguantar’, pero eso es una mierda. Tenemos derecho a vivir sin dolor. ¿Alguna vez has oído hablar de la endo?”, añade.

Han sido numerosas las compañeras de la actriz que han aplaudido su decisión y el resultado de la cirugía, entre ellas Glen Close, Rosanna Arquette o Penélope Cruz, que le ha dedicado un cariñoso mensaje: “Thank you for sharing this ❤️ Sending love ❤️” (Gracias por compartirlo. Te envío amor).