Ana, la mujer enferma de cáncer que emociona por lo que ha hecho durante el confinamiento

“Hola, soy Ana, me gustaría contaros qué he hecho durante el confinamiento”. Con estas palabras inicia su último vídeo en Tik Tok la usuaria de esta red social @anitaverbenas, una mujer que ha emocionado a miles de personas por su historia durante la cuarentena por el coronavirus.

“Todas mis amigas, cuando les pregunto, pues han cambiado los armarios, han limpiado las cortinas, han leído, han visto todas las series, han hecho de todo”, cuenta esta mujer, a la que vemos sentada en su casa.

Entonces nos cuenta qué ha hecho ella y desvela un aspecto muy íntimo de su vida: “Yo solamente he hecho una cosa y me ha servido de terapia: he hecho Tik Tok. Simplemente. Me he liado a hacer mis vídeos. Estoy enferma, tengo cáncer y me van a operar la semana que viene. Y necesito un tubo de escape y este ha sido el mío”.

Ana cuenta que no sólo le ha servido a ella sino también a sus amistades: “Y además me siento orgullosa porque todos los días se lo he mandado a mis amigas, a darles los buenos días, y todas me han dicho que les sacaba la primera sonrisa del día. Y de eso me siento súper orgullosa”.

Para finalizar, Ana deja este consejo a todo el mundo: “Practicad, practicad, ya veréis como va bien para todo”.