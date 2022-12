Ana de Armas, nominada al Globo de Oro por su papel en "Blonde"

“Blonde” es la historia personal audazmente reinventada de la sex symbol más famosa del mundo, Marilyn Monroe. La película es un retrato ficticio de la modelo, actriz y cantante durante los años 50 y 60, contada a través de la mirada moderna de la cultura de las celebridades. La cinta, dirigida por Andrew Dominik y producida por Netflix, recibió críticas negativas desde su estreno en el último festival de Venecia, aunque casi todos destacaron la poderosa interpretación de Ana de Armas encarnando a la ambición rubia. “La película no trata realmente sobre Marilyn Monroe. Trata de hacerla sufrir”, escribía Justin Chang, el crítico de cine más prestigioso de Los Angeles Times. Otra de las opiniones más duras que recibió la producción fue la de Manohla Dargis en The New York Times, que expresó cómo “dadas todas las humillaciones y horrores que sufrió Marilyn Monroe durante sus 36 años, es un alivio que no haya tenido que sufrir las vulgaridades de Blonde, el último entretenimiento necrofílico para explotarla”.

Las películas con más nominaciones son “Almas en pena de Inisherin”, con 8 candidaturas, y Todo a la vez en todas partes, con seis. En el apartado de mejor película dramática competirán Avatar: El sentido del agua (James Cameron), Elvis (Baz Luhrmann), The Fabelmans (Steven Spielberg), TÁR (Todd Field) y Maverick (Joseph Kosinski) En cuanto a la mejor comedia o musical, las nominada son: Babylon, Almas en pena de Inisherin, Todo a la vez en todas partes, Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion y Triangle of Sadness.



En el apartado de actrices de comedia o musical, las nominadas son: Lesley Manville (Mrs. Harris Goes to Paris), Margot Robbie (Babylon), Anya Taylor-Joy (The Menu), Emma Thompson (Good Luck to You, Leo Grande), Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes).



Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (The Whale), Hugh Jackman (The son), Bill Nighy (Living) y Jeremy Pope (The Inspection) son los nominados a mejores actores protagonistas en drama y Diego Calva (Babylon), Daniel Craig (Glass Onion: A Knives out mistery), Adam Driver (White Noise), Colin Farrell (“Almas en pena de Inisherin”) y Ralph Fiennes (The Menu) en el de comedia.