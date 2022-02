Ana Guerra hace oficial su nueva pareja pero todo Twitter se acuerda de un tercero

Aprovechando San Valentín, la cantante Ana Guerra ha hecho oficial a través de Instagram su nuevo noviazgo. La canaria ha colgado un vídeo en el que canta un tema junto a Víctor Elías —músico y también muy conocido por haber interpretado a Guille en Los Serrano—. Al final de la canción se dan un beso.

“Componer desde la felicidad no es nada fácil para mí pero el amor lo consiguió. Os aseguro que la primera sorprendida soy yo”, escribió la artista. En su perfil y en el de Elías todo son felicitaciones y corazones, pero en Twitter la escena se ha convertido en meme después de que muchos se hayan acordado de un tercero en discordia: el vecino de Ana Guerra.

En noviembre el vecino, llamado Jalal, saltó a la fama después de haberse quejado en Telemadrid de que la oía cantar y tocar el piano a todas horas. Con ironía, pidió a los espectadores que compraran su disco en masa para que la cantante se mudara a un chalet y él poder descansar.

“La comunidad no se queja, se queja uno nada más. Es verdad que un día se me fue la olla y estuve hasta las 3 tocando. Me dejó una nota y la subí a las redes pidiendo perdón. Es que estudio mucho. ¿A quién no se le va la olla un día?”, contestó Guerra en otro programa.

Disputa aparte, el hecho de que la nueva pareja de la triunfita sea músico y toque el piano ha llenado Twitter de mensajes como éstos, con el vecino como protagonista: