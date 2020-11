Ana Morgade reconoce su miedo tras oír esta frase de Fernando Simón: muchos se han sentido como ella

Aunque no quiso pecar de exceso de optimismo, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, se mostró confiado en que se pueden reducir los niveles de contagio de coronavirus con las actuales medidas sin llegar al confinamiento domiciliario.

“No hay confinamiento y probablemente no llegue a ser necesario”, dijo Simón, que mandó el siguiente mensaje de esperanza:

“Podemos descender la incidencia haciendo las cosas bien, podemos entre todos. Se ha visto en algunas comunidades, ¿por qué no intentarlo? Da la sensación de que estamos metidos en una rueda de fatalismo y pesimismo, va seguir subiendo para siempre. No tiene por qué, se está haciendo todo lo que humanamente podemos desde las administraciones, pero está en manos de todos. Yo creo que podemos intentarlo. Sí soy optimista en cuanto a las posibilidades de que consigamos controlarlo entre todos”.

Palabras que seguro que animaron a muchos, pero que a otros les ha dado miedo, porque temen que no se cumplan sus vaticinios.

Así le ha pasado a Ana Morgade, presentadora del programa Yu, no te pierdas nada de Europa FM, quien reconoció que las palabras del epidemiólogo le recordaron a su infancia.

Y lo ha explicado así en su cuenta de Twitter: “Cuando Fernando Simón dice que no están pensando en confinamiento me suena como cuando tus padres te decían: dime la verdad, que no me voy a enfadar. Mi cabeza dice HUYE, ES UNA TRAMPA”.