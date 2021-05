Ana Morgade habla de su estado de salud tras una operación: "Me he llevado un poco de susto"

La cómica Ana Morgade ha compartido en su cuenta de Instagram una foto desde el hospital después de tres días ingresada por una operación.

La actriz ha explicado que ha tenido “una infección bastante pesada que ha acabado en cirugía” algo que ella ha definido con su habitual sentido del humor como “un mini Carrie, pero por dentro”.

“Estoy contenta y optimista, pero me he llevado un poco de susto, la verdad. Peeeeeeeeero ha salido todo increíble!”, ha revelado para tranquilidad de sus cientos de miles de fans.

Morgade ha querido darle las gracias “al equipo médico (de diagnóstico, de quirófano, de revisión en planta, y al anestesista que me prometió despertarme con una careta de caballo)”.

También ha tenido palabras de cariño para las enfermeras “por la paciencia y el afecto” además de para todo el personal del hospital universitario Monteprincipe.

La presentadora de Yu! No te pierdes nada, en Europa FM, ha explicado que ha tenido que usar la Sanidad privada “después de muchos diagnósticos que no me ofrecían una solución que mejorase mi estado, que era complicado y no siempre ha sido operable”.

“Vaya chocho de hospitales que lleva tu prima desde que es madre, maris. Entre el parto, las revisiones normales y esto, he llevado camisón más tiempo ya que Pepa la de Pepa y Avelino. SALUD, CARIS! Os la deseo con la fuerza de una onda vital de Son Goku”, se ha despedido Morgade.