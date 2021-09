Ana Morgade muestra el mensaje que una mujer le dejó en una servilleta de bar: para no creerlo

La humorista Ana Morgade está dando mucho de qué hablar en Instagram tras compartir una foto del mensaje que una mujer le dejó en una servilleta de bar mientras estaba en una terraza con su familia y amigos.

En el texto se puede leer: “Te quiero. ¡Eres la mejor! Tu niña es preciosa. Ana, eres un ejemplo para todos. Gracias. Te queremos tus fans en sombra”.

En el mensaje de Instagram, Morgade ha explicado qué es lo que pasó: ella estaba con los suyos y su fan no quiso molestarla, por lo que optó por dejarle ese mensaje de forma discreta.

“La mesa de al lado me ha dado esta servilleta. Quería enseñarlo porque no nos hemos hecho una foto, llevaba a mi bebé encima y me han dicho que no querían molestarme justo por eso”, explica la humorista, que subraya que no sólo no le molestaron, sino que le alegraron el día.

“Me siento súper honrada de recibir cosas tan lindas de desconocidas. Mi trabajo me da muchas cosas increíbles, pero estos momentos son de lejos los mejores de todos”, admite.

“Y como sé que podréis pensar que me estoy poniendo intensa: CACAS DE MAPACHE! ESTUFAS DE PANTUFLAS! GORROS CON MOFLETES! FLAN DE TI! Qué suerte tengo. Buenas noches”, termina.

La publicación se ha convertido en una de las más exitosas de Morgade en Instagram, con más de 20.000 ‘me gusta’ y 150 comentarios en apenas 12 horas.