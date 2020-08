Ana Morgade responde a los insultos que está recibiendo en Twitter por este comentario sobre Ayuso

Para seguir la tendencia que se ha creado en los últimos días en la red social de hacer una broma empezando con “tengo un chiste, pero”, Morgade hizo varios. “Tengo un chiste de Ayuso pero es privado”, fue el primero, que fue el más difundido con casi 19.000 me gusta.

Además, realizó un tercero sobre el jugador del Real Madrid Vinicius: “Tengo un chiste de Vinicius pero no ha entrado”. “Tenía un chiste de Calipos ninio pero solo me quedan de masibon”, fue el cuarto y último.

Sin embargo, ha sido el de Ayuso el que más reacciones ha generado. Tras convertirse en tendencia y viendo los comentarios que estaba recibiendo, Morgade ha decidido responder.

“Parece que se me está insultando intensamente. ¿Sabéis qué? Hace meses que restrinjo las interacciones nocivas, así que NO OS LEO, HATERS. Simplemente no existís en mi Twitter. Os recomiendo de corazón hacerlo, la experiencia en esta red social gana en higiene”, ha asegurado.