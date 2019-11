Ana Morgade sorprende en Instagram con un radical cambio de imagen

Ana Morgade es una de las actrices y cómicas más famosas de España. La excolaboradora de Zapeando, en laSexta, triunfa ahora como presentadora de Yu! en Europa FM.

La humorista ha decidido dar un cambio radical de imagen y ha decidido tintarse el pelo de color rosa chicle.

Hace unas semanas que Morgade ha probado algún filtro con cortes de pelo en su cuenta de Instagram y ahora ha decidido dar el paso.

“OOPS I did it again! PELO ROSSSI PELO ROSSSIII!!! #SaTeñío #PeloDeChicle#LocoPeloLoco”, ha escrito la presentadora.

El cambio de look de Morgade tiene en tres horas más de 7.800 me gusta en decenas de comentarios alabando lo bien que le queda el rosa.