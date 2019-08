“Vale: esto es DE LO MÁS CREISI que me ha pasado en tuiter. Un hater ha tardado SEIS AÑOS en preparar su respuesta. SEIS AÑOS. SEIS. Y se los toma para decirme que LA GANDULA SOY YO!!!! Si esto no es odio verdadero, que suba Satanás y lo vea. #TrueHater #LaVengansa ”, ha escrito en su tuit.

Vale: esto es DE LO MÁS CREISI que me ha pasado en tuiter. Un hater ha tardado SEIS AÑOS en preparar su respuesta. SEIS AÑOS. SEIS. Y se los toma para decirme que LA GANDULA SOY YO!!!! Si esto no es odio verdadero, que suba Satanás y lo vea. #TrueHater #LaVengansa pic.twitter.com/QhDDLlpvGo

“Esperad, que buscando su tuit de 2013 para darle like ME HA EXPLOTADO EL CRÁNEO: #Capachao #LaVengansaAntesFueAmor #Qué2013MásIntenso #CarruselDeEmociones ”, ha escrito junto a un tuit en el que el usuario decía que le gustaba la humorista.

Esperad, que buscando su tuit de 2013 para darle like ME HA EXPLOTADO EL CRÁNEO: #Capachao #LaVengansaAntesFueAmor #Qué2013MásIntenso #CarruselDeEmociones pic.twitter.com/SKa9TKKVoq

La humorista siguió con su hilo y volvió al tuit de julio de 2013 para preguntarle a sus seguidores. Y ya que había descartado lo de darle como favorito al tuit, decidió volver a los chistes.

“Mirad, quiero reparar el daño. Le he roto el corazón con un chiste de mierda a un señor y ahora no puedo dormir porque NO ES JUSTO. Necesito chistes de famosos y pegamento. NO ME DÉ POR IMPOSIBLE, SEÑOR HATER QUE SE TOMA SUS TIEMPOS!”, ha escrito en otro tuit.