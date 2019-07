Ana Obregón ataca con esta foto el filtro de FaceApp que te hace viejo

Se acabó. No todos los famosos han pasado por el aro de FaceApp. No, no todos quieren saber cómo será su cara cuando tengan bastantes años más. De hecho, Ana Obregón se ha bajado de esta nueva ola y ha atacado a esta moda desde su cuenta de Instagram.

″¡Ahora todo el mundo se empeña en envejecer! ¡Pues aquí me tenéis de niñata, cuando soñaba con ser bailarina y actriz entre otras cosas! ¿Y vosotros con qué soñabais?”, ha escrito la bióloga junto a la imagen.