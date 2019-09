Ana Obregón se disculpa y explica por qué no estuvo en esta foto

View this post on Instagram

Cómo habéis podido apreciar anoche, esto de la cocina no se me da de oscar 😂. Lo dijo Steven 🥘 y lo ha confirmado Jordi. Aprovecho también para transmitiros mis disculpas por no haber podido estar en mi querido @festval_oficial . En ese momento estaba con mi hijo en el hospital como hubiera hecho cualquier madre .Desde aquí lanzo un abrazo a mis compañeros para que sigan luchando en conseguir el mejor plato y mucha fuerza a todos l@s valientes que siguen luchando la misma batalla que mi hijo. Gracias de corazón por vuestro apoyo y cariño siempre en esta lucha.❤️ #fuckcancer