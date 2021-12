Ana Obregón no presentará las Campanadas de La 1 tras dar positivo en coronavirus

“Estoy bien en casa, como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacuna”, ha escrito la intérprete en su Instagram. “Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido”, ha añadido.

“Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle”, ha añadido.

En las Campanadas de 2020, Obregón se ganó el corazón de miles de españoles con el mensaje dedicado a su hijo Aless, fallecido en mayo de ese año por un cáncer, que hizo durante la retransmisión.

“Voy a decir una cosa que siempre decía mi hijo Aless. Lo más importante en esta vida es dedicar tiempo y amor a las personas que quieres, porque cuando te vas es lo único que te llevas. Pero para dedicar ese tiempo tienes que tener a las personas que quieres contigo. Y para conseguir eso tenemos que ser responsables. Y los españoles lo somos. Si me perdonas, Anne, yo cada año que he retransmitido las Campanadas aquí en TVE he mandado un beso a mi hijo, que me veía desde casa. Este año no puede ser y, con vuestro permiso, se lo mando al cielo”, dijo, manteniéndose serena pese a la emoción.

Como es tradición, la noche más larga del año comenzará en La 1 a las 22:00. Un año más, José Mota regresa a la Nochevieja para poner el toque de humor con el especial Un cuento de vanidad, basado en la novela de Charles Dickens Un Cuento de Navidad.

Y una hora después de las Campanadas, TVE conectará con Nieves Álvarez y Roberto Herrera desde Canarias, concretamente desde la isla de La Palma. Este año, con motivo de la erupción volcánica serán las campanadas solidarias RTVE Todos somos La Palma, según ha comunicado el ente público. Los presentadores arroparán, de este modo, a los desalojados por la erupción. Nieves Álvarez debutará junto a Roberto Herrera, que cumple su 20º aniversario en la retransmisión.