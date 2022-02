Ana Obregón emociona a TODOS con sus palabras en ‘Mi casa es la tuya’: es unánime

“Ahora ano soy fuerte, Bertín”, ha dicho la actriz. “Pero he sido fuerte cuando mi hijo me necesitaba”, ha asegurado. Algo después ha revelado el momento en que perdió esa fortaleza: ”Álex se fue y yo me fui con él Bertín. Yo me quedé abrazada a él mucho tiempo y se lo llevaron. Ahí dejé de ser fuerte. No sé con lo fuerte que fui porque ahora no soy. Me está costando mucho”.