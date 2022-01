Ana Obregón emociona al recordar sus últimos reyes junto a su hijo Álex

Europa Press Entertainment via Getty Images

Europa Press Entertainment via Getty Images Ana Obregón, en el 'photocall' de un acto en Madrid

La actriz Ana Obregón ha querido recordar a su hijo Álex y el último Día de Reyes que compartieron. Recién superado su positivo por coronavirus, la también presentadora de televisión ha emocionado a sus seguidores con la publicación que ha dejado en sus redes sociales.

En su post de Instagram que acumula miles de interacciones, Ana Obregón cuenta que cada año tenía un ritual junto a su hijo, escribirles cartas a los reyes con sus deseos. Hace dos años, explica, les dedicó una misiva en la que pedía “que salvaran la vida a mi hijo del cáncer porque era la persona más buena , luchadora, especial , generosa y divertida del universo”. “Porque era la persona que más me quería y la persona que yo quería más del mundo”.

“Ni caso me hicisteis”, señala de inmediato la actriz. Por eso, explica que este año no iba a pedirles nada “porque ya no tengo nada que pedir para mí”.

Sí lanza una petición a todo el mundo: “Este año les pido regalar salud a todos los que hayan sido buenos. Y para mí, si es posible, que me sigan dando fuerzas para seguir perdonándome cada día la vida”, remata.