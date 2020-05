Los 65 años de felicidad de Ana Obregón

Actriz, bailarina, presentadora, guionista... y bióloga. Ana Victoria García Obregón no ha dejado nada por hacer en el mundo de la televisión ni en el papel couché. En ambos ámbitos siempre se le ha tenido un aprecio especial. Se lo ha ganado a pulso. La gente la llama ‘Anita la fantástica’ casi con el mismo cariño con el que su madre la apodó así.

Esa fue la actitud con la que abrió un nuevo camino en los quioscos: ya no todo eran portadas protagonizadas por aristócratas, toreros, folclóricas o personalidades encorsetadas como Isabel Preysler.

Ana Obregón siempre se lo ha tomado en serio. No, no es una celebrity al uso. Ni llegó a donde está de la nada, ni salió de un reality ni de un trono de MYHYV . Estudió ballet clásico y piano y años más tarde se licenció en Biología en la Universidad Complutense de Madrid.

Nadie del mundo de la televisión ni ningún fotógrafo tiene una palabra mala que decir sobre Ana Obregón. Todo lo contrario. Su buen humor, su generosidad y su educación la han hecho brillar más. Sin embargo ahora, con el mayor mazazo de su vida, no es capaz de hacer uso de esa sonrisa.

Ahora, sin Aless, que le dio “una lección de vida” y le enseñó que “es un honor ser su madre”, la bióloga planea pasar una temporada con Amalia, una de sus dos hermanas. No quiere estar sola en casa .

Hace dos años, cuando supo que Aless Lequio estaba enfermo, se “anuló por completo como ser humano” para centrarse “en cuerpo y alma” en su hijo. “Hoy no creas que vienes a entrevistar a Ana Obregón, sino a la Ana madre. La primera ya no existe”, le dijo a una reportera en Lecturas.

Mantuvo la misma vitalidad que su hijo durante su enfermedad, a pesar de las noches sin dormir: “Si me desmorono y me hundo, ya no vamos a ninguna parte”.