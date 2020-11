Ana Obregón reaparecerá para dar las Campanadas en TVE

Ana Obregón volverá a la televisión para despedir 2020. La actriz reaparecerá después de meses desaparecida de los focos para dar las Campanadas junto a Anne Igartiburu. Además, ambas harán una aparición histórica: es la primera vez que dos mujeres dan las Campanadas juntas desde la Puerta del Sol.

Obregón ha mostrado su agradecimiento con la corporación pública al ser elegida para formar parte de este emblemático momento en un año marcado por la muerte de su hijo Aless a los 27 años. “Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor”, ha señalado en un comunicado enviado por TVE.

Las Campanadas en la cadena pública son históricamente las más vistas de la televisión. En 2019, 5,4 millones de espectadores siguieron la despedida del año en TVE.

Para Igartiburu, encargada de dar las Campanadas en la cadena desde 2004, empezar este año es más especial que nunca. “No somos los mismos ni damos las cosas tan por sentado. Brindaremos por lo aprendido y recordaremos a los que se nos fueron. Aunaremos la emoción para tomar fuerzas sabiendo que juntos todo es más llevadero. Y que ayudar, nos ayuda también a nosotros. En ese balcón estaremos todos, toda la familia de TVE con los espectadores”, ha señalado.

Además, sobre su pareja en el balcón de la Puerta del Sol ha señalado que es “aún más emocionante” debido a las circunstancias vividas por Obregón este 2020. “Vivirlo junto a Ana García Obregón es aún más emocionante por lo que ella supone en nuestra casa y porque además de estar dos mujeres, algo que siempre soñé, ella dará mucha fuerza a tantas y tantas familias que se identifican con su valentía. Estas Campanadas sonarán con fuerza y coraje para todos”, ha recalcado.

Obregón volverá de esta forma estelar a un escenario donde ya participó en 1994 y 1995 junto a Joaquín Prat y en 2004 junto a Ramón García.