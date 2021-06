Ana Obregón regresa a la televisión de la mano de Antena 3

View this post on Instagram

“Muchas personas no creen en héroes, pero yo tuve la suerte de conocer uno y lo supe desde el momento en que nació. Fue la persona que más me quiso y que más ame. Me protegió y me dio la lección de vida más cruel que un ser humano puede soportar. Fue un loquito apasionado de la vida, como siempre decía, pero la vida le traicionó demasiado joven con el maldito cáncer. Su generosidad, solidaridad y genialidad brillan en la eternidad cada vez más intensamente. Fue mi hijo. Hoy hace 13 meses que nos enterraron a los dos”.

Tampoco ha olvidado la figura de sus padres. A ellos les ha dedicado este lunes en el mismo perfil un vídeo con recuerdos de sus fotos juntos por su aniversario de bodas y “su bella historia de amor”: