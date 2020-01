Ana Pastor aclara por qué estas dos imágenes no se pueden comparar

De esta forma, querían dar a entender que Díaz Ayuso se había atrevido a tener un gesto feminista donde la presentadora no pudo. Aquella entrevista es, sin embargo, famosa porque Ana Pastor la terminó con el velo completamente quitado.

Ahora, la periodista ha explicado en Espejo Público, de Antena 3, la razón por la que esos dos gestos no se pueden comparar. “El gesto de Díaz Ayuso no es único. Se lo hemos visto a otras muchas dirigentes políticas, nacionales y extranjeras, entre otras cosas porque en Arabia Saudí no es obligatorio llevar el velo, cosa que sí sucede en Irán”, ha subrayado.

“Iba a hacer una broma si no fuera un tema muy serio, que igual a la otra Ana Pastor no le hace mucha gracia porque hay una imagen de ella con el velo en irán”, ha proseguido.

“Esto de que el PP saque pecho de Díaz Ayuso en un lugar donde no es obligatorio es cuanto menos curioso”, ha zanjado Pastor, que ha evitado aclarar si se quitó el velo de forma premeditada o fue casualidad.