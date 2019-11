La representante del PP en el debate a cinco de La Sexta, Ana Pastor, ha tratado de arreglar la polémica desatada por su compañera Cayetana Álvarez de Toledo en materia de violencia sexual. Y aunque lo haya negado, lo cierto es que ha dicho algo muy diferente a lo expresado por la portavoz popular en el Congreso.

Ana Pastor, en su turno, ha asegurado que “el PP y yo decimos que cuando no hay consentimiento hay agresión sexual y violación”. A preguntas de su tocaya, la moderadora, ha reconocido que “la señora Álvarez de Toledo dijo lo mismo que yo; no con idénticas palabras porque las personas no usamos las mismas palabras, pero dijo lo mismo”.

Sin embargo, no fue así. Mientras Pastor se ha mostrado firme en que “no es no” y ha pedido una actualización del Código Penal, Álvarez de Toledo reiteró sus dudas de lo que supone ese “no es no”.