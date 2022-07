Ana Pastor pregunta a Patxi López qué piensa al ver al PP hablar de ETA: la respuesta, tremenda

“Más que pensar, siento. Y siento una profunda tristeza porque a ETA hace ya más de 10 años que la derrotamos. Que los demócratas le ganamos, que ETA ya no existe, que no está en nuestras vidas, que no nos las condiciona, que no tenemos miedo a salir a la calle, a decir lo que pensamos, que no tenemos que mirar debajo del coche”, ha recordado.