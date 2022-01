Ana Peleteiro estalla tras las votaciones: el mensaje que representa a miles de personas

Pablo Cuadra via Getty Images

La atleta gallega Ana Peleteiro, medalla de bronce en triple salto en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, se ha mostrado completamente indignada por el resultado del Benidorm Fest.

Chanel se ha impuesto en la votación final por encima de Rigoberta Bandini y de Tanxugueiras, las dos grandes favoritas y que han tenido que conformarse con el segundo y el tercer puesto.

Peleteiro, que llevaba ya días apoyando a Tanxugueiras, no ha podido ser más clara en un mensaje que en apenas 15 minutos superaba ya los 4.000 ‘me gusta’: “Señoritos del jurado no sabéis la oportunidad que acabamos de perder por vuestra culpa. TANXU SEMPRE”.

Poco antes, cuando el jurado del plató había otorgado la máxima puntuación a Chanel y no se había mostrado muy favorable a Tanxugueiras, la atleta ya había avisado: “El jurado que se vaya para cama un ratiño. Venga hombre NON ME AMOLES”.