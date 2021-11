Ana Peleteiro responde sin pelos en la lengua a cómo lleva las críticas que recibe

La atleta gallega y bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, Ana Peleteiro, ha concedido una entrevista al diario 20 Minutos en la que repasa cómo han sido estos meses desde su logro, su carrera e, incluso, cómo lleva las críticas que puede tener.

Peleteiro ha sido preguntada por si piensa lo que dices dos veces para no alimentar a sus haters. “Antes sí soltaba las cosas por la boca sin pensarlas, pero ahora no”, ha asegurado la gallega, que ha reconocido que se muerde la lengua “muchísimo”.

“Yo podría ser mucho más hater, más radical en muchos más comentarios y más sincera, pero no lo soy porque no me interesa serlo. Hay ciertos temas en los que no se debe morder la lengua nadie. Y porque nos la mordamos, así nos va. Si mucha más gente tuviera esa libertad y no tuviera el miedo al qué dirán…”, ha señalado.

La deportista ha confesado que ella siempre ha caído muy bien o muy mal: “Si te gusto, es mucho o nada. Para lo bueno y lo malo. Yo soy muy real”. Incluso ha llegado a decir que prefiere a la gente que le dice que no le “cae bien porque parece gilipollas”.

“Tiene que haber de todo en este mundo y tiene que haber de todo en este mundo gracias a Dios, como decía mi abuela. Yo tengo amigos y conocidos que piensan totalmente diferente a mi y no son mis enemigos. En la diversidad hay riqueza, en diferentes opiniones, formas de ver la vida, actuar…”, ha apuntado.

Finalmente, Peleteiro también ha dicho que no le afectan ni las críticas ni los elogios porque, con su actitud, lo que hace es quitarle hierro a los asuntos para ser más feliz: “Desde que aprendí a focalizar menos en asuntos que no me pertenecen lo soy. Por eso puedo decir que a día de hoy las críticas no me afectan y cuando me regalan los oídos tampoco me lo creo mucho”.

“Soy feliz porque me dedico a reírme con los míos y a escuchar los defectos y quejas que los míos puedan ver”, ha concluido.

Durante la entrevista, Peleteiro ha reconocido que está entrenando más fuerte para llegar a París y lograr su segunda medalla.