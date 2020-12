Ana Rosa clama contra el político que no quiere ir a su programa: "Todas las semanas le llamamos"

Ana Rosa Quintana no ha podido ocultar su mosqueo este lunes en El programa de AR tras una entrevista con el aventurero Jesús Calleja, presentador de Planeta Calleja.

El presentador leonés emitió a principios de semana un especial sobre las vacunas del coronavirus que están desarrollando en España y, para hablar de ello, tuvo a dos invitados de excepción: el ministro de Sanidad, Salvador Illa y el de Ciencia, Pedro Duque.

Al acabar la entrevista con Calleja, Quintana ha querido dejar su malestar ante la negativa de Salvador Illa de acudir a su programa.

“Illa... tú tienes más suerte que yo. Le llevo llamando desde hace ocho meses y a este programa no viene. Claro, no me extraña. No me extraña... me extraña mucho. No me extraña porque un político debe ir a los sitios que le aplauden y a los sitios que le hacen una crítica”, le ha espetado Quintana a Calleja, que no ha dicho ni una sola palabra al respecto.

“Pero bueno, cada uno elige dónde va y tiene todo el derecho del mundo a elegir dónde va. Yo también”, ha añadido.

Una tertuliana ha preguntado: ”¿Nunca ha venido?”. “No... Todas las semanas le llamamos, eh”, se ha lamentado Quintana.

En ese momento ha intervenido Verónica Fumanal para decir que la decisión del ministro de no acudir al espacio de Quintana en Telecinco no es acertada: “La audiencia de El Programa de Ana Rosa tiene el derecho a estar informados y que el ministro le hable también para ellos”.

Aunque Quintana le ha quitado hierro al asunto y ha sentenciado que la ausencia de Salvador Illa en su programa “tampoco me quita el sueño, con tranquilidad”.