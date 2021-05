Ana Rosa dice que ya no reconoce al Errejón de Podemos y él es muy claro en su respuesta

Íñigo Errejón, diputado de Más País, ha pasado por El Programa de Ana Rosa para presentar el modelo de su partido, muy centrado en un proyecto verde para España, y la periodista ha mostrado su sorpresa por lo que ha escuchado.

Tras oír alguna de sus propuestas, la presentadora ha preguntado al político si ha hecho “un viaje ideológico”. “Porque en lo que estás diciendo no reconozco al Íñigo de Podemos, ni al Íñigo que iba a Venezuela, a Ecuador, a Perú o que estaba con ese tipo de Gobiernos”, ha justificado.

″¿Has hecho ese viaje ideológico que todo el mundo tiene derecho a hacer, por cierto, cuando madura?”, ha insistido Ana Rosa Quintana, quien ha provocado la respuesta muy clara de Errejón.

“A ver, los años pasan para todo el mundo, pero esta no será la primera vez que me oyes decir que yo soy de izquierdas pero que quiero entenderme con gente también que no lo es”, ha empezado resaltando el diputado.

“No será la primera vez que me escuchas decir que, más importantes que las siglas o los colores o las banderas de cada uno, es hablarle a una mayoría social. Y que para transformar España nos necesitamos todos, necesitamos a una mayoría muy amplia”, ha seguido razonando Errejón.

El diputado ha insistido en que lleva diciendo eso “mucho tiempo” porque ha formado parte de su “bagaje intelectual y político”: “Y creo que estamos en buenas condiciones para hacerlo. Humildemente creo que Más Madrid tuvo un resultado muy bueno en términos madrileños. No es extrapolable al resto de España pero creo que estamos haciendo un buen trabajo en el Congreso de los diputados”.

Errejón ha recordado que tan solo son tres diputados y que tiene la sensación que están poniendo sobre la mesa problemáticas como la salud mental o la rebaja de la semana laboral que nadie más está poniendo.