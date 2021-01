Ana Rosa hace algo poco habitual y responde a una crítica en Twitter: "Ni ironía, ni burla"

Ana Rosa Quintana ha hecho algo que no suele hacer a menudo: responder a comentarios en Twitter.

La presentadora de El programa de AR (Telecinco), líder indiscutible en las mañanas, ha recibido una crítica por la mañana de la mediática periodista Pilar Eyre, experta en Casa Real.

La periodista ha criticado a Quintana por el tono que ha usado a la hora de entrevistar a Pere Aragonés, president en funciones de la Generalitat. Cataluña vuelve a estar de actualidad tras la llegada, como candidato del PSC, del exministro de Sanidad, Salvador Illa.

Aragonés ha hablado de los protocolos sanitarios que se van a establecer en la comunidad para hacer de las elecciones del 14 febrero una cita segura. Sobre la idea de que los ciudadanos puedan asistir a mítines cuando hay confinamiento perimetral, el político de ERC ha sido claro: “Los mitines para la gente el municipio y los demás que se conecten”.

Tras la entrevista, Eyre ha publicado en Twitter: “No entiendo mucho el tono irónico y burlón con el que entrevista Quintana al president de la Generalitat, la verdad. Siendo buena periodista como es, y educada, no pega con su forma de ser”.

Un mensaje al que ha respondido la propia Quintana desde su cuenta de Twitter, con la que no suele interactuar demasiado: “Querida Pilar: ni ironía ni burla, creo que le he preguntado todo lo que interesaba al público en este momento y me ha sorprendido algunas de sus respuestas contundentes. Creo que ha sido muy claro y directo”.