Ana Rosa lanza una pulla personal a Díaz Ayuso: ella no la ve venir y responde molesta

La periodista Ana Rosa Quintana ha lanzado una pulla personal a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al final de la entrevista que le ha realizado este lunes en su programa de Telecinco.

Todo ha ocurrido a raíz de una pregunta: “De todas las medidas, ¿cuál es para usted la fundamental, lo más importante, lo que quiere hacer lo primero?”

Ayuso ha respondido que todas aquellas relacionadas con la vida porque España tiene “un grave problema” derivado de que no están naciendo niños. “Si no hay niños no hay futuro, si no hay niños no hay hermanos, no hay relación entre tíos, abuelos, sobrinos”, ha razonado.

“No les damos a los abuelos lo más importante, que es devolverles la vida a ellos. Y un país sin niños no tiene futuro. Nos faltan muchos. Y hace falta porque la inmensa mayoría de las mujeres, te lo dicen, hubieran tenido otro hijo. O hombres. Padres y madres todos hubieran querido tener más hijos, pero al final hoy es una misión casi imposible porque tenemos también aspiraciones laborales”, ha proseguido.