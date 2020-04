Ana Rosa Quintana da explicaciones sobre su comentado viaje por el que ha recibido fuertes críticas

Ana Rosa Quintana, la presentadora de El Programa de AR (Telecinco), ha explicado este lunes el comentado viaje que hizo justo antes de que explotara la crisis del coronavirus en España y por el que ha recibido duras críticas en los últimos días.

En un programa previo al fin de semana del 8M, la presentadora les comentó a sus colaboradores que iba a hacer un viaje. Casi un mes después, ese fragmento comenzó a viralizarse generando duros comentarios.

Por ello, Quintana ha querido salir al paso este lunes y dar explicaciones: “Yo me fui a Londres diez días antes de que se decretara el estado de alarma a buscar a mi hijo, que estaba en un colegio para traerlo a España porque ya estaba preocupada por lo que podía pasar”.

Eduardo Inda y Esther Palomera, los compañeros que ha tenido en la mesa, le han dicho que no tenía que dar explicaciones y que nadie era consciente de todo lo que iba a suceder.

Quintana ha criticado a los expertos, especialmente a Fernando Simón, por no dar la información correcta sobre lo que se venía: “Para mí que aquí entonen el mea culpa las personas particulares no tiene ningún sentido, porque un particular tiene la información que le dan los expertos. El problema es que los expertos sí tenían la información porque hablaban con la OMS y sabían lo que estaba pasando en Italia y China”.

“Nosotros no somos expertos ni políticos, faltaba información”, ha añadido. La periodista ha comentado que el 26 de febrero ya se hablaba de mascarillas y no se hizo nada. “Es normal que cualquier persona de a la calle no actúe correctamente porque los expertos que tienen la información no la han transmitido”, ha reiterado.

Asimismo, la presentadora ha confesado que fue a buscar a su hijo porque ya estaba alarmada con antelación a la aprobación del decreto. “Ya se estaba viendo lo que estaba pasando en Italia. En este mesa yo dije que estaba escandalizada por la entrada de vuelos de todas partes, incluido Milán. No se cerró el espacio aéreo en su momento, no se hicieron las compras necesarias”, se ha lamentado.

“Esto no quiere decir que haya intencionalidad, por supuesto, pero sucedió así”, ha rematado Quintana.