Ana Rosa Quintana aclara desde su casa cuál es su actual estado de salud

Ana Rosa Quintana ha entrado este viernes en directo desde su casa a El Programa de ARdespués de un problema de salud por la que lleva dos días en casa.

La presentadora, que tuvo problemas de afonía el pasado miércoles, ha faltado a su matinal de Telecinco este jueves y este viernes tras sufrir una faringitis derivada de la alergia.

“Me encuentro estupendamente. Ha sido una afonía como otras veces pero me han recomendado que no fuerce no sea que montemos el show como el otro día y me quede sin voz”, ha afirmado sobre su actual estado de salud.

Quintana, que ha sido sustituida por Patricia Pardo y por Ana Terradillos, ha contado cómo se encuentra: “Nunca me había quedado sin voz, pero en estos tiempos se fuerza mucho y hay demasiado estrés. Estoy mucho mejor y espero estar allí el lunes dando guerra. Ha sido una faringitis y seguro que todos los alérgicos saben de lo que estoy hablando”.

La presentadora ha querido valorar los datos de fallecidos por coronavirus de este viernes: “El recuerdo a las personas que han fallecido es necesario y justo. Es verdad que hoy ha bajado la cifra y me alegro muchísimo, pero todavía son muchísimas las personas que están perdiendo la vida e inmenso el dolor de muchas familias”.

La cifra de fallecidos diarios con coronavirus ha experimentado este viernes un pequeño descenso después de tres de aumentos consecutivos al sumar otros 367, con lo que son ya 22.524 los muertos, mientras que los nuevos contagios han aumentado en 6.740, lo que elevan el total a 219.764.