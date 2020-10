Ana Rosa Quintana se pregunta "por qué sólo Madrid" y este inmunólogo le responde así de directo

El catedrático en Inmunología y profesor de la Universidad de Valladolid, Alfredo Corell, ha participado este jueves en El Programa de AR, presentado por Ana Rosa Quintana en Telecinco.

Allí ha respondido a las distintas cuestiones que la periodista le ha hecho durante una charla de diez minutos sobre le coronavirus y la situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid, donde existe un conflicto político entre el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno central.

Ana Rosa Quintana ya lo había planteado en la tertulia previa, preguntándose “por qué sólo a Madrid” se quieren aplicar las restricciones de movilidad para controlar el virus.

Algo que también preguntó al inmunólogo: ”¿Por qué 500 y 10% y no cien y 5%? Porque al final, políticamente, se puede llegar a la conclusión de que esto es un traje a la medida de Madrid y que solamente está afectando a Madrid, no a otras comunidades que, cualquiera de los otros parámetros, no los cumplirían. ¿Por qué mil, o 500 o cien? El criterio internacional no es ese”.

Tras dejarle claro a Quintana que “no existe un criterio internacional”, Corell se ha mostrado muy claro: “Me parece conspiranoico empezar a pensar que esto se ha hecho a la medida de Madrid. Se cerró Barcelona la movilidad hace unas semanas, se ha cerrado Aragón... De verdad, si nos vamos a entretener en eso, apaga y vámonos”.

El inmunólogo ha pedido “abogar por la Salud Pública”. “Es que vuelven a estar a punto del colapso algunos hospitales, no se ha reforzado la Atención Primaria, el rastreo. No sé cuántas veces hay que decirlo”.

